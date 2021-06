Yakuza : Like a Dragon arrive dès aujourd’hui sur le Xbox Game Pass

Les rumeurs étaient donc vraies, Yakuza : Like a Dragon arrive bel et bien sur le Xbox Game Pass de Microsoft, et ce dès maintenant.

Plus d’excuse pour ne pas en profiter

Etant donné les bonnes relations entre SEGA et Microsoft, sans oublier le gain de popularité croissant de la fameuse licence de Ryu Ga Gotoku, il n’est pas étonnant de voir Yakuza : Like a Dragon, le dernier opus en date, arriver sur le service par abonnement de Microsoft.

Acclamé unanimement pour sa qualité, cette nouvelle approche de la série a su séduire les fans malgré l’introduction de nouveaux personnages et d’une dimension RPG avec des combats au tour par tour. Si vous en avez l’occasion, on vous encourage fortement d’en profiter.