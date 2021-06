Psychonauts 2 refait surface avec une date et une nouvelle vidéo

Attendu depuis des années, Psychonauts 2 nous avait promis une sortie pour 2021 et on attendait la conférence de Microsoft pour en avoir le cœur net. Le jeu de Double Fine était donc logiquement présent durant la prise de parole de l’éditeur, et nous a révélé une nouvelle vidéo ainsi qu’une date de sortie plus précise.

Enfin une date de sortie et un nouveau trailer saisissant

D’ores et déjà dans cette nouvelle vidéo, on retrouve une fois de plus une direction artistique toujours aussi loufoque mais prenante. On prendra une nouvelle fois le contrôle de Razputin Aquato, un jeune agent ayant des pouvoirs psychiques et pouvant se rendre dans l’esprit des gens et combattre leurs démons intérieurs. Notre héros devra également faire revenir d’entre les morts un certain Maligula afin de sauver les autres espions psychiques de l’organisation à laquelle il fait parti.

Concrètement, le titre nous proposera pas mal de combats avec l’utilisation des pouvoirs psychiques de Raz, comme des séquences de plateformes dans une esthétique atypique mais efficace. Clairement, le titre de Double Fine est il faut le dire assez joli, surtout pour un titre qui a pu voir le jour grâce à une campagne de financement.

Psychonauts 2 sera disponible le 25 août prochain sur PC, PS4, Xbox One, et Xbox Series X.