Forza Horizon 5 officialisé, voici les premières informations (gameplay, date…)

On le pressentait un peu à la vue des récentes rumeurs, Forza Horizon 5 a été officialisé lors de la conférence Xbox Bethesda de cet E3 2021. Ce nouveau volet de la série de jeux de course tournés arcade nous a présenté une première bande-annonce et nous laisse entrevoir ses nouveautés. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Direction le Mexique

Ce nouveau volet va donc bien prendre place dans les paysages du Mexique. Cette première bande-annonce nous a permis de découvrir des environnements sauvages avec des collines, des routes sinueuses et une cité à l’architecture typique du pays. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces premières images donnent franchement envie d’y être.

On aura droit à un vaste monde ouvert avec plus d’une centaine de véhicules et un système de saison. Les événements météorologiques seront de la partie, avec des tempêtes tropicales et des tempêtes de poussière. Comme le dit le studio, chaque saison sera différente.

Avec une longue présentation de gameplay

La nouvelle production du studio Playground Games était bien l’une des grosses cartouches de cette conférence, comme en attestent la longue présentation de gameplay que l’on a pu découvrir. Sur le papier, les mécaniques de ce Forza Horizon 5 ne révolutionnent pas la série et restent sur les bases de l’excellent Forza Horizon 4. L’équipe mise sur de magnifiques environnements et le plus beau monde ouvert qu’ils ont pu faire jusqu’à présent, selon leurs dire.

Avant de terminer la présentation en compagnie du directeur créateur, Mike Brown nous annonce tout de même une nouveauté : la présence d’une composante où l’on pourra éditer et personnaliser ses propres niveaux. Cela apporte un peu plus de fun, que l’on peut partager avec ses proches en ligne.

Quelle est la date de sortie de Forza Horizon 5 ?

Et cette présentation s’est terminée sur une excellente nouvelle : on connait déjà la date de sortie. Forza Horizon 5 est prévu pour le 9 novembre 2021 avec une sortie sur PC (Steam et Windows 10), Xbox One et Xbox Series X|S. Le jeu sera bien évidemment inclus dans le Game Pass dès sa commercialisation.