S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl nous montre enfin du gameplay

Après nous avoir fait languir pendant un long moment, S.T.A.L.K.E.R. 2 nous montre enfin du gameplay à l’occasion de la conférence Xbox Bethesda de l’E3 2021. Il en profite d’ailleurs pour s’affubler d’un nom complet.

S.T.A.L.K.E.R passe enfin sur next-gen

La licence S.T.A.L.K.E.R passe enfin à la nouvelle génération avec S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl qui s’est offert une longue séquence de gameplay impressionnante. La vidéo nous a notamment emmené dans le marais, un lieu bien connu des fans de S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky.

Comme le veut la tradition, on reviendra sur les terres irradiées de la célèbre centrale russe avec de nouveaux lieux à explorer dont une ville appelée Chernobyl-2. Le trailer nous tease également une nouvelle faction, et l’on peut même apercevoir Sergiy Grygorovych le créateur de la licence à la toute fin autour du feu de camp.

Le titre donnera plus d’informations très bientôt mais il y a encore le temps jusqu’à la sortie du FPS en monde ouvert.

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl sortira sur PC et Xbox Series en exclusivité temporaire le 28 avril 2022. Il sera également disponible le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass.