Back 4 Blood montre son PvP dans un nouveau trailer et est confirmé sur le Game Pass

Back 4 Blood refait de nouveau parler de lui avec un nouveau trailer centré sur le mode PvP. Qui plus est, le titre arrivera aussi sur le Xbox Game Pass comme pressenti.

Un trailer explosif avec un mode PvP dans la veine d’un Left 4 Dead

En effet, Back 4 Blood déboulera bel et bien day one sur le Xbox Game Pass, soit le 12 octobre prochain. Les joueurs abonnés pourront ainsi en bénéficier d’emblée, ce qui est une bonne chose.

Pour le reste, le titre de Turtle Rock Studios nous a montré un nouveau trailer. En sus de nous dévoiler un aspect visiblement un poil scénarisé, et des phases de shoot toujours aussi intenses face à des hordes de zombies à n’en plus finir, le PvP s’est brièvement dévoilé.

Et pas de doute, on retrouvera un système dans l’esprit d’un Left 4 Dead avec quatre joueurs survivants contre quatre joueurs incarnant des infectés spéciaux. Incontestablement, ce mode de jeu plaira sans conteste aux fans de la licence Left 4 Dead, et sachez que ce PvP se montrera dès ce soir à 23h lors du PvP Showcase.

Back 4 Blood sortira officiellement le 12 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.