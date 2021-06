Hades arrive sur Xbox le 13 aout, directement sur le Xbox Game Pass, mais aussi sur PS4 et PS5

On se demandait quand Hades allait arriver sur d’autres consoles que la Nintendo Switch, et la conférence Microsoft nous a enfin donné une réponse à cette question. Le GOTY 2020 s’est donc montré durant la présentation avec une date de sortie sur Xbox One et Xbox Series.

Une sortie directement sur le Game Pass

Un nouveau trailer vient donc nous apprendre que Hades sera disponible sur Xbox One et Xbox Series dès le 13 aout prochain. Le titre arrivera avec une version physique, mais il sera aussi directement inclus dans le Xbox Game Pass. Bonne nouvelle, cela concerne également le Game Pass PC, pour la même date. Le jeu sortira aussi sur PS4 et PS5 à la même date.

Vous savez donc quoi faire de votre mois d’aout.