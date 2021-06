Battlefield 2042 dévoile une première vidéo de gameplay

Electronic Arts a présenté Battlefield 2042 un peu plus tôt dans la semaine, avec un premier trailer explosif qui ne laissait malheureusement entrevoir aucun gameplay. Mais l’éditeur nous avait donné rendez-vous ce dimanche pour en apprendre plus, et c’était bien entendu durant la conférence Xbox-Bethesda que l’on a pu revoir le jeu.

Un premier aperçu du gameplay

Cette bande-annonce met surtout l’emphase sur le gameplay, afin de nous montrer les nouveautés et les subtilités de ce nouvel opus. Avec son contexte plus futuriste, le FPS proposera une certaine dynamique dans les affrontements, en plus d’apporter des gadgets tels que des chiens robots.

Ce nouveau Battlefield met aussi en avant une certaine verticalité avec des décors en hauteur, des bâtiments, des ascenseurs à prendre pour aller en haut mais aussi et surtout, le wingsuit, qui permet de planer sur une certaine distance. Ajoutons à cela les catastrophes naturelles comme les tornades qui viendront pimenter vos parties.

Battlefield 2042 est prévu pour le 22 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.