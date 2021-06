Contraband : une nouvelle licence Xbox par Avalanche Studios

Avalanche Studios était présent lors du Xbox & Bethesda Showcase spécial E3 2021 pour dévoiler une nouvelle licence du nom de Contraband pour Xbox Series et PC. Il s’agira donc d’une exclusivité console Xbox.

Est-ce que la cause sera juste ?

Les développeurs des Just Cause n’ont pas montré grand chose dans ce teaser mais on sait au moins qu’il s’agit d’un titre jouable en solo ou en coop, qui prend place dans le monde ouvert de Bayan en plein milieu des années 70.

On y incarnera vraisemblablement des contrebandiers mais certains plans du teasers laissent penser que le vol fera aussi partie de nos activités criminelles. Le moteur utilisé sera une nouvelle version de leur Apex Engine.

Le studio affirme avoir débuté il y a trois ans les discussions avec Microsoft qui s’occupera d’éditer le jeu qui arrivera directement dans le Game Pass. Et c’est à peu près tout puisque nous n’avons pas de fenêtre de sortie pour l’instant.

Contraband sortira donc un jour sur Xbox Series et PC en arrivant directement dans le Game Pass.