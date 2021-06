Sea of Thieves : La saison 3 accueille Pirates des Caraïbes avec Jack Sparrow

On s’attendait à ce que Sea of Thieves soit présent durant la conférence, mais certainement pas de cette manière. Le titre a présentée l’arrivée prochaine de sa saison 3 avec un guest de choix, qui n’est autre que Jack Sparrow.

La piraterie n’est décidément jamais finie

Oui, vous pourrez bientôt retrouver le légendaire pirate et certains de ces ennemis dans Sea of Thieves grâce à la prochaine saison du jeu. Sea of Thieves s’offre donc un crossover avec la célèbre licence Pirates de Caraibes, et la bonne nouvelle dans tout cela, c’est qu’il ne faudra pas trop attendre avant de la découvrir.

Cette nouvelle saison sera disponible dès le 22 juin. Vous pourrez donc arpenter les mers avec Jack Sparrow (qui doit être doublé par quelqu’un imitant bien Johnny Depp) grâce à ce futur contenu.