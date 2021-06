Starfield dévoile une vidéo et une sortie pour le 11 novembre 2022 sur PC et Xbox Series

C’était probablement le jeu le plus attendu de Bethesda lors de la conférence commune de l’éditeur avec Xbox. Après des mois de rumeurs, avec des leaks dont on pouvait douter de la légitimité, Starfield s’est enfin montré durant la présentation du constructeur, avec des images inédites et une nouvelle vidéo à découvrir, même si le tout avait fuité quelques heures avant la conférence.

A la conquête de l’espace

On a donc droit à une simple vidéo qui pose l’ambiance de ce nouvel univers, avec une histoire qui sera visiblement centré sur la conquête spatiale de l’humanité. Difficile d’en tirer beaucoup de choses sur le jeu étant donné que cette vidéo ne montre pas de gameplay, mais on a enfin des images un peu plus concrètes à se mettre sous la dent.

Par ailleurs, contrairement à ce que les rumeurs voulaient nous faire croire, Starfield sera bien un jeu de 2022. La vidéo nous annonce en effet que Starfield sera disponible dès le 11 novembre 2022, et visiblement uniquement sur PC et Xbox Series car le jeu sera exclusif.

Il nous reste donc un long moment avant de le découvrir, et on imagine que le jeu refera surtout parler de lui l’année prochaine, étant donné que la fin de développement est encore loin.