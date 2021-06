A Plague Tale : Requiem, la suite de A Plague Tale : Innocence annoncé pour 2022

Après le succès de son jeu d’action aventure sorti en 2018, Asobo Studio annonce A Plague Tale : Requiem, sa suite direct.

Le retour du Rat

On sait qu’Asobo a un partenariat privilégié avec Microsoft, en témoigne le Microsoft Flight Simulator qui a très bien marché. Aujourd’hui, nous avons désormais droit à la suite de A Plague Tale : Innocence appelée A Plague Tale : Requiem.

Nous avons donc eu droit à un court trailer, et visiblement, Amicia et Hugo ont quelque peu grandi. Comme on pouvait s’y attendre, les rats feront leur grand « ratour », mais on imagine qu’une nouvelle menace pèsera sur notre duo. Il nous tarde d’en savoir plus pour voir jusqu’où iront les ambitions de cette suite.

A Plague Tale : Requiem sortira en 2022 sur PC, et Xbox Series X|S. Il sera disponible le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass.