Twelve minutes sortira le 19 août et sera directement inclus dans le Game Pass

Durant la conférence Xbox + Bethesda Games Showcase, le thriller interactif intriguant Twelve Minutes s’est montré dans un très court trailer ayant pour unique but de nous montrer sa date de sortie, le 19 août prochain sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC et Cloud Gaming, avec en bonus une présence Day One dans le Xbox Game Pass.

La boucle est bouclée

Pour rappel, le jeu nous plonge dans un thriller interactif où un homme sera coincé dans une boucle temporelle de 12 minutes pendant laquelle il doit tout faire pour comprendre pourquoi un inconnu veut tuer sa femme. L’homme, qui se souviendra de chacune des précédentes boucles devra anticiper les actes et réactions des personnages dans un huit-clos haletant.

Développé par Annapurna Interactive et dévoilé il y a 2 ans maintenant, Twelve minutes nous a récemment présenté son casting vocal en mettant en scène James McAvoy (Professeur X jeune dans les X-Men), Daisy Ridley (Rey dans Star Wars) et Willem Dafoe (alias le Bouffon Vert dans Spider-Man entre autres).