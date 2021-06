Diablo II Resurrected annonce sa date de sortie

Blizzard est passé faire un petit coucou lors de cette conférence Xbox Bethesda pour nous dévoiler la date de sortie du très attendu Diablo II Resurrected.

Plus que quelques mois pour replonger dans la nostalgie

Le remaster de Diablo II, Diablo II Resurrected, arrive bientôt et Blizzard nous annonce une date pour le 23 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.

En plus de offre cette précieuse information, nous avons droit à des images de gameplay et même des cinématiques qui seront donc totalement refaites pour l’occasion. Toutefois, vous pourrez également garder l’expérience d’antan en optant pour les graphismes d’époque.

Pour toute précommande du jeu, vous aurez accès à la bêta du jeu et des cosmétiques inédits in-game. Concernant l’univers Xbox, on apprend que le jeu sera optimisé sur Xbox Series X|S et proposera de la 4K et du 60 FPS sans oublier de la cross-progression.