Party Animals arrivera sur consoles Xbox en 2022

Party Animals est venu apporter sa dose nécessaire de doggos au Xbox & Bethesda Games Showcase spécial E3 2021. le but étant d’annoncer une première fenêtre de sortie mais aussi l’arrivée du jeu sur consoles et plus particulièrement sur Xbox One et Xbox Series.

On va régler le débat Chiens Vs Chats dans l’octogone

Le party game qui fait s’affronter des animaux a déjà eu droit l’an dernier à une démo sur Steam qui avait marqué les esprits. Il faut avouer que l’on est assez curieux de voir si le 2022 est la date générale ou seulement celle de la version Xbox. Le jeu n’ayant pas encore de date sur PC.

On attend également une confirmation concernant l’exclusivité. S’agit-il d’une exclusivité temporaire ou définitive pour Xbox ?

Bref, rendez-vous en 2022 sur Xbox One, Xbox Series et même Xbox Cloud Gaming. Party Animals sera d’ailleurs dans le Game Pass dès sa sortie.