Redfall : La nouvelle exclusivité Xbox développée par Arkane Austin annoncée

Le « one more thing » de la conférence Xbox Bethesda se nomme Redfall, une toute nouvelle licence et surtout une nouvelle exclusivité pour le constructeur.

Des vampires, de la coopération et du monde ouvert

Alors que côté de chez Arkane Lyon, on attend la sortie de Deathloop, la branche américaine basée à Austin ne se tournait pas les pouces puisqu’ils ont annoncé une toute nouvelle licence. Un FPS en coopération jusqu’à 4 joueurs dans un monde ouvert appelé Redfall.

Grâce à la récente acquisition de Bethesda, Microsoft peut se vanter d’avoir ici une nouvelle exclusivité après Starfield. Redfall est également le nom de la ville dans laquelle nous allons évoluer et qui est située dans le Massachusetts.

Elle se retrouve assiégée par une armée de vampires qui ont occulté le soleil afin de plonger la zone dans le noir complet 24h/24. Ces monstres de la nuit sont issus d’une expérience scientifique qui a mal tourné, ils pourront ainsi évoluer et prendre différentes formes.

Les survivants pris au piège vont donc devoir prendre les armes afin de bouter cette horde de vampires. Vous aurez ainsi le choix entre 4 personnages (ceux du trailer) disposant de différentes caractéristiques et compétences uniques : Jacon Boyer, Remi de la Rosa, Layla Ellison et Devinder Crousley.

Au niveau du gameplay, on peut donc s’attendre à un certain degré d’exigence pour ces spécialistes de l’immersive sim. Redfall sortira en 2022 sur Xbox Series X|S et PC. Il sera disponible le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass.