Le résumé complet des annonces de l’EA Play Live 2020

Étant l’un des seuls éditeurs à maintenir une conférence lors de cet été pour le moins particulier, les joueurs attendaient beaucoup de l’EA Play Live, qui devait nous annoncer quelques nouvelles concernant le catalogue d’Electronic Arts pour les mois à venir.

Et si les rumeurs étaient nombreuses ces derniers temps, avec des bruits de couloirs concernant Mass Effect Trilogy Remastered, un nouveau Need For Speed ou même le retour de Dragon Age 4, EA s’est contenté du strict minimum.

Un show qui manquait de surprises

L’éditeur a ouvert sa présentation en adressant un message de soutien envers la lutte contre les inégalités, en mettant en avant le mouvement Black Lives Matter. Après avoir rendu hommage au mouvement, Apex Legends était le premier jeu à faire son apparition, en annonçant la suite de sa saison 4 avec l’événement Lost Treasures.

Et si les nouveautés feront plaisir à ceux qui arpentent encore les maps du jeu, c’est surtout l’arrivée du jeu sur Steam et sur Switch qu’il fallait retenir. Le titre arrivera sur la console de Nintendo dès cet automne, et pour fêter cela, le cross-play va être instauré dans le même temps sur toutes les plateformes.

De nombreux intervenants sont ensuite venu vanter les mérites des jeux Sims, en affichant un message de solidarité et de tolérance durant cette période difficile. EA a ensuite annoncé que Les Sims 4 débarquent sur Steam avec tous les DLC du jeu.

Dead Space 3, Titanfall 2, Need for Speed : Payback, Need For Speed : Most Wanted ou encore A Way Out font eux aussi le chemin jusqu’à la plateforme de Valve, comme on avait pu le découvrir plus tôt dans la journée. L’abonnement EA Access attendra en revanche cet automne pour rejoindre Steam.

La gamme des EA Originals a été présentée dans un segment complet, où l’on a pu découvrir ou redécouvrir trois jeux. On commence avec l’indescriptible Josef Fares, qui est venu vanter les mérites de son prochain jeu (ou plutôt ses propres mérites), It Takes Two.

Le studio Hazelight restera donc dans le domaine de la coop après A Way Out, avec un jeu d’action-aventure qui nous entraînera au sein d’une famille où les parents d’une jeune fille seront en plein divorce, ce qui tourmentera l’enfant. La pauvre petite fille exprimera alors ses émotions et racontera cette histoire à l’aide de ses peluches, que les joueurs contrôleront.

Zoink Games est ensuite venu nous donner des nouvelles de Lost in Random, qui nous a présenté son premier trailer. Le jeu nous plongera dans un monde un peu plus sombre que la dernière production du studio, où l’on incarnera une jeune fille nommée Even et Dicey, un compagnon qui n’est autre qu’un dé sur pattes.

EA nous a également présenté Rocket Arena, un titre annoncé l’an dernier chez un autre éditeur qui a ensuite été récupéré par Electronic Arts.

Ce shooter aux allures d’Overwatch et d’Apex Legends mettra en scène des batailles en trois contre trois, avec une dizaine de héros que l’on pourra personnaliser au fur et à mesure des parties. Le titre sera disponible dès le 14 juillet prochain, et les joueurs PC, PS4 et Xbox One pourront se lancer des roquettes entre eux grâce à la présence du cross-play.

L’un des événements les plus attendus était la première diffusion du gameplay de Star Wars Squadrons, qui avait été officialisé un peu plus tôt dans la semaine. Plus que de vrais extraits de gameplay, c’est plutôt une vidéo de présentation des différents modes qui a été dévoilée.

Au programme, un tour du côté du mode solo, où l’on incarnera un pilote de chaque camp, avec la présence de personnages connus de l’univers Star Wars comme Hera Syndulla de Star Wars Rebels.

Le mode multijoueur a lui aussi été montré, avec des affrontements classiques en équipes en cinq contre cinq, ainsi que des « Fleet Battles » qui proposeront des missions divisées en plusieurs phases. Ces dernières pourront être jouées en solo ou en coopération, où l’on affrontera d’autres joueurs ou bien l’IA, avec la possibilité de choisir son approche pour mieux réussir les objectifs demandés.

Vient ensuite le passage obligatoire des jeux estampillés EA Sports, avec Madden NFL 21 qui s’est brièvement montré, tout comme FIFA 21. Rien de bien incroyable puisqu’on les attendait, surtout que les deux ont été bien avares en images. Les deux confirment leur arrivée sur nouvelle génération et nous font de belles promesses quant aux améliorations attendues sur PS5 et Xbox Series X.

FIFA 21 s’est en tout cas un peu plus dévoilé. Il annonce sa sortie fixée au 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, avec toujours moult éditions et signera le retour du mode Volta. On y retrouve aussi les composantes habituelles avec FIFA Ultimate Team, le mode carrière et les clubs pro et le prochain rendez-vous est fixé en août pour une présentation de tous ces modes et les premières images de gameplay.

Electronic Arts a ensuite tenu à montrer que leurs studios travaillaient sur de nombreux jeux à destination de la nouvelle génération, avec quelques bribes d’images d’un prochain Need For Speed développé par Criterion, ou encore quelques bouts de décors de Dragon Age 4.

Avant de conclure son EA Play Live, l’éditeur nous a laissé un one more thing assez inattendu, ou plutôt inespéré. Cuz Parry est venu nous annoncer avec un grand sourire que la licence Skate n’était pas morte, et qu’un nouvel opus était en préparation.

Un Skate 4 peut-être ? On l’espère, afin que les fans de la série puissent enfin avoir cet épisode qui les fait patienter depuis des années. Malheureusement, aucune image, ni même aucun logo n’a été dévoilé.

C’est sur cette note que l’EA Play Live 2020 s’est terminé, avec un show certes bien construit mais qui manquait de réelles surprises. On regrettera l’absence de nombreux titres, mais EA semble bien occupé à préparer la prochaine génération, ce qui nous laissera avec une fin d’année relativement pauvre du côté de l’éditeur en dehors de Star Wars Squadrons et FIFA 21.