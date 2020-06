Apex Legends annoncé sur Switch et arrivera avec le cross-play cet automne

Actuellement se déroule l’EA Play Live 2020, la conférence annuelle d’Electronic Arts en ce mois de juin. On l’attendait, Apex Legends a présenté son prochain événement et le contenu à venir. Mais là où on l’attendait un peu moins, c’est sur la console de Nintendo, tout comme le cross-play, que l’on espérait depuis trop longtemps maintenant. C’est pourtant bien officiel.

Une sortie d’ici la fin de l’année

Respawn Entertainemnt a donc confirmé que son Apex Legends arrivera sur Switch. Pas de date de sortie mais une fenêtre de sortie fixée à cet automne. Pareil, aucune image n’a été dévoilée, on ne pourra donc pas encore apercevoir les compromis techniques réalisées sur cette version, en espérant que la fluidité soit au rendez-vous. Même constat pour le cross–play, qui a été officialisé en même temps. Celui-ci est aussi prévu cet automne et regroupera les joueurs PlayStation 4, Xbox One, Steam, Origin et Switch.

On évoquera aussi rapidement l’événement « Lost Treasures Collection », qui débutera le 23 juin prochain sur l’ensemble des plateformes. Une bande-annonce a été diffusée pour nous montrer ce qui nous attend avec notamment un objet qui vous permettra de ressusciter un allié peu importe où sur la map. Une vingtaine d’objets cosmétiques seront aussi implantés.