Star Wars Squadrons nous montre son gameplay en vidéo

Annoncé officiellement en début de semaine, Star Wars Squadrons nous avait donné rendez-vous pour l’EA Play Live, en nous promettant de nous montrer du gameplay après un trailer alléchant.

Le titre présente ses modes de jeu

On a tout d’abord eu droit à un aperçu du mode solo, avec les deux personnages que l’on pourra incarner. On peut voir avec cette vidéo que quelques visages connus seront bien là, comme Hera Syndulla, dont la présence réchauffera le coeur des fans de Star Wars Rebels. Ce mode nous permettra de bien comprendre le gameplay avant d’aller affronter d’autres pilotes en multijoueur.

En multi justement, on pourra choisir entre 8 vaisseaux différents (4 de chaque côté), qui pourront être personnalisés, en précisant qu’il suffira juste de jouer au titre pour débloquer des éléments de personnalisation, donc sans microtransactions à priori.

Le mode « Fleet Battles » ajoutera également un aspect PvPvE en coopération avec des défis constitués en plusieurs phases, où l’on pourra « choisir » notre façon de jouer. Il sera donc possible d’être plus discret qu’offensif, et vice-versa, pour réussir les missions.

Star Wars Squadrons est prévu le 2 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.