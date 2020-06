Rocket Arena, un Overwatch-like d’Electronic Arts, arrivera le 14 juillet

Durant la partie consacrée aux EA Originals, l’éditeur a laissé la parole à Final Strike Games qui a enfin donné des nouvelles de Rocket Arena, un shooter dont on avait entendu parler il y a quelques mois.

Rockets Everywhere

Le titre se présente comme un Overwatch-like (ou Apex Legends-like), cette fois-ci en vue TPS dans des matchs 3vs3, avec une dizaine de héros disponibles au lancement, qui peuvent être personnalisés en obtenant des récompenses. Les joueurs pourront utiliser les rockettes pour attaquer leurs adversaires ou se déplacer.

Rocket Arena sera d’ailleurs disponible très bientôt, puisqu’il sortira le 14 juillet prochain sur PC (Steam et Origins), PlayStation 4 et Xbox One. Et bonne nouvelle, histoire de suivre la nouvelle philosophie d’EA, le cross-play sera bien présent et ce dès le lancement.