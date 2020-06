Un nouveau trailer pour Lost in Random, le prochain jeu des créateurs de Fe

Le Ea Play a été également l’occasion de mettre en avant les jeux indépendants placés sous la bannière de l’éditeur avec les « EA Originals ». Zoink Games nous montre ainsi un nouveau trailer pour leur dernier projet, Lost in Random.

Une lutte contre le fatalisme

Rappelons d’abord que Lost in Random est développé par les créateurs du sympathique Fe, un jeu de plateforme onirique que nous avions eu l’occasion de tester en 2018. Ce nouveau titre nous embarquera donc dans un monde assez sombre où le destin de chaque personne est déterminé par le roulement d’un dé.

Avec une jeune fille prénommée Even et son compagnon (ressemblant au fils illégitime de Mr. King Dice) Dicey, vous allez prendre part à une aventure pour tourner le destin en leur faveur. Un message clairement porté par les développeurs qui désirent transporter le joueur, n’ayant pas eu de « chance » dans la vie réelle, dans un monde où il pourra mettre le hasard à son avantage.

En tout cas la direction artistique, qui rappelle beaucoup le style de Tim Burton, fait d’ores et déjà mouche avec ce trailer. Lost in Random sortira en 2021 sur PS4, Xbox One, et PC via Steam et Origin.