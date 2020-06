Josef Fares et Hazelight dévoilent It Takes Two

Lors de l’EA Play Live 2020, le très excentrique Josef Fares a annoncé It Takes Two, le prochain projet de son studio Hazelight. L’histoire d’amour avec Electronic Arts et leurs EA Originals continuera l’année prochaine.

« Le retour d’un visionnaire » en toute modestie…

Après une présentation du créateur, sa vie, son œuvre, Josef Fares a teasé It Takes Two sans vraiment le montrer. Le titre n’étonnera pas vraiment ceux qui connaissent ses jeux précédents Brothers: A Tale of Two Sons et A Way Out qui ont la particularité de reposer sur la coopération de deux personnages. Le jeu en lui-même sera un jeu d’action-aventure-plateformes en coopération.

Le contexte du jeu est le divorce d’un couple, Cody et May, au grand désespoir de leur fille Rose. Pour gérer la situation, elle joue avec des poupées représentant ses parents et qui seront les personnages jouables. Le but est d’intégrer les émotions au gameplay d’une façon inédite.

Fares s’avère particulièrement flou sur la fin du jeu. Il commence par dire qu’il n’y en a pas avant de se corriger et de parler de montagnes russes qui explosent tandis que vous restez dans les airs avant de retomber ou non. Comprenne qui pourra.

It Takes Two sortira en 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et PC.