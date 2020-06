Criterion développe bien le prochain Need For Speed, le cross-play arrive sur NFS Heat

Need For Speed est une licence qui dure. Nous sommes maintenant habitués a voir un épisode débarquer tout les deux ans sur nos consoles, et le prochain opus donne des nouvelles. Ghost Games a bien cédé les droits de la licence, c’est en tout cas ce qu’annonce le récent communiqué de EA signé par Matt Webster, directeur général de Criterion Games.

Sûrement plus d’infos lors du EA Play Live

Les développeurs de la série des Burnout s’occupent officiellement du prochain opus. Matt Webster en a profité pour confirmer que Need For Speed Heat recevra le 9 juin sa dernière mise à jour, celle ci signera l’arrivée du cross-play (les joueurs PS4, Xbox One et PC pourront jouer ensemble).

Il faudra attendre 19 juin à 1 h du matin (heure française) lors du EA Play Live qui a récemment été reporté d’une semaine pour avoir droit à quelques infos concernant la prochaine itération du célèbre jeu de courses. Matt Wesbter a en effet confirmé que des annonces liées à la série seront faites lors de l’événement. L’EA Play se prépare doucement et ce n’est pas pour nous déplaire.