Le remaster de la trilogie Mass Effect serait bien prévu pour cette année

Le mois dernier, on apprenait que la trilogie Mass Effect aurait droit elle aussi à un remaster sur les consoles actuelles, et qu’il pourrait bien arriver en fin d’année. Le site Gamereactor, qui vient tout juste d’affirmer la présence de Far Cry 6 lors de l’événement Ubisoft en juillet, en rajoute une couche et semble assuré de voir cette trilogie arriver tout prochainement.

Shepard vient sauver la fin d’année d’EA

Selon le site, cette trilogie arriverait dès cet automne et prendrait donc la place des gros AAA habituels chez Electronic Arts, qui se prépare à une fin d’année assez pauvre sur ce plan-là en l’absence de gros titres comme Battlefield ou un Star Wars.

Une annonce lors de l’EA Live qui se tiendra le 19 juin est donc tout à fait probable. A voir maintenant si les trois épisodes débarqueront sur Switch également, même si les rumeurs pointaient plutôt uniquement vers des portages PS4 et Xbox One.