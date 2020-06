A chaque année son FIFA. On ne va donc pas déroger à la règle et Electronic Arts a annoncé son prochain volet au cours de l’EA Play Live de cette nuit. FIFA 21 a donc été officialisé et vient de livrer ses premiers détails. Les habituelles éditions ont aussi été présentées aux côtés des premières images et d’une date de sortie. On vous dit tout.

A lire également :

Les configurations PC de FIFA 21

Précommandes et éditions de FIFA 21

Améliorations à venir sur PS5 et Xbox Series X pour FIFA 21

Un premier trailer mais peu d’images

Electronic Arts a mis en ligne une toute première bande-annonce. Mais on ne va pas se mentir, le tout est très avare en images. Le tout est en plus couplé à Madden NFL 21, ce qui réduit la présence de ce nouveau FIFA. Cependant, cela nous permet de confirmer son existence ainsi que sa présence sur la prochaine génération de consoles.

Un premier descriptif

On se contentera donc d’une date de sortie, de ces quelques images et des promesses habituelles d’Electronic Arts : « Nouvelles mécaniques, nouveaux graphismes, plus joli » etc. Bref, toujours de belles paroles certains diront.

Le site officiel nous lâche tout de même un premier descriptif, nous confirmant la Champions League : « Que ce soit dans les rues ou dans un stade, FIFA 21 vous offre encore plus de façons de jouer avec notamment l’UEFA Ligue des champions et la CONMEBOL Libertadores. ». On devra encore attendre un peu mais cela confirme aussi le retour du mode Volta.

Quand sort FIFA 21 ?

Cette année, FIFA 21 délaisse son dernier vendredi du mois de septembre et sortira quelques jours plus tard. Pas de panique, il ne faudra pas attendre bien longtemps : FIFA 21 sera disponible le 9 octobre dans sa version standard et le 6 octobre pour les versions anticipées. Ce report est évidemment lié à la situation exceptionnelle que l’on a connu cette année.

Est-ce que FIFA 21 sortira sur PS5 et Xbox Series ?

Oui, cela a été confirmé dans la foulée. Ce nouvel opus fera bien le pas vers la nouvelle génération, comme tout le monde s’y attendait. FIFA 21 sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Pas encore de date mais cela arrivera avant la fin de l’année, et on ne se mouille pas trop si l’on pari une disponibilité à la sortie des nouvelles consoles. Il fera partie du Dual Entitlement d’EA et l’on vous explique tout dans cet article qui vous parle de FIFA 21 sur nouvelle génération.

Des informations en août

Une annonce bien maigre en détails (sauf les précommandes, Electronic Arts fidèle à lui-même) mais on nous donne rendez-vous courant août pour de nouvelles informations. Au cours du mois, on nous présentera les premières images de gameplay, le mode carrière, le retour du mode Volta, les clubs pro ainsi que les nouveautés de FIFA 21 Ultimate Team.

Rendez-vous début octobre pour la sortie de FIFA 21, le 9 plus exactement. Le titre sortira sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch puis plus tard sur PS5 et Xbox Series X (et Stadia).