Resident Evil Village : Capcom envisage une éventuelle sortie sur PS4 et Xbox One

Huitième opus de la saga horrifique la plus prolifique de l’histoire, Resident Evil Village, que l’on attend toujours très patiemment pour l’année prochaine sur consoles nouvelle génération et sur PC, risque peut-être également de débarquer sur PlayStation 4 et Xbox One, si l’on en croit les dernières informations nous parvenant du Tokyo Game Show 2020 Online.

Davantage un espoir qu’une réalité

En effet, durant la prise de parole de Capcom à l’occasion de l’événement nippon, Tsuyoshi Konda en a profité pour déclarer que « bien que Resident Evil Village ait été spécialement développé pour consoles de nouvelle génération et PC, nous réfléchissons à l’idée de livrer aussi cette expérience sur PlayStation 4 et Xbox One ». Il ajoute ensuite : « Nous réfléchissons à un moyen d’y parvenir, mais nous ne pouvons rien promettre. Cependant, nous ferons tout ce qui est possible afin de créer la meilleure expérience survival-horror sur les consoles d’actuelle génération« .

L’espoir est donc permis pour celles et ceux qui seraient encore réticents à l’idée de passer à la nouvelle génération de consoles même si, attention, rien n’est encore officialisé, et que l’on ne peut donc compter à l’heure actuelle que sur les versions next-gen et PC, qui elles le sont.

En tous les cas, chacun peut profiter en vidéo du nouveau carnet de développeur « Winter Comes for Ethan », qui montre davantage d’images de Chris Redfield et Ethan Winters, accompagné de nouvelles images de gameplay, peu de temps après le dernier trailer du jeu diffusé il y a quelques jours.

Resident Evil Village est attendu sur PlayStation 5, Xbox Series X | S et PC en 2021.