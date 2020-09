Resident Evil Village s’offre une nouvelle bande annonce

Annoncé en juin dernier à l’occasion du premier événement dédié à la PlayStation 5, après plusieurs semaines de rumeurs, Resident Evil Village se devait de se montrer un peu plus à l’occasion du stream Sony de ce mercredi. Sans grande surprise, un nouveau trailer a donc été diffusé, l’occasion d’observer un peu plus en détail l’univers de ce jeu horrifique qui, rappelons le, fait directement suite au précédent volet.

Direction la campagne

Tandis que la rumeur veut qu’un remake du quatrième épisode de la série soit en préparation chez Capcom, après le succès des relectures du second et du troisième, le géant japonais s’est officiellement attelé à la création d’un univers qui n’est pas sans rappeler les pérégrinations de Léon Kennedy.

En effet, dans Resident Evil Village, Ethan Winters, héros de RE7, se retrouvera en pleine campagne européenne. Et il ne sera pas seul, puisque outre Chris Redfield qui a fait une apparition dans le précédent trailer, d’horribles créatures seront aussi de la partie.

Ce coup-ci, nouveau trailer donc, de près de 3 minutes. L’occasion d’entrevoir certains des ennemis qui s’acharneront à mettre des bâtons dans les roues de Ethan, quelques uns des environnements (qui rappellent quand même beaucoup l’ambiance de Resident Evil 4), mais aussi de confirmer la présence de Chris au casting.

Enfin, le titre en profite pour nous rappeler qu’il ne sortira pas cette année, mais qu’il devrait nous parvenir dès l’année prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series X / S. À défaut d’avoir beaucoup d’informations sur ce Resident Evil Village, le stream de ce soir nous en a appris sur la PlayStation 5, et notamment sur les jeux disponibles au lancement. On vous a d’ailleurs écrit un article sur le sujet. Quant à la date de sortie et le prix de la PS5, c’est à cette adresse.