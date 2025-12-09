Resident Evil Requiem : Une fuite en provenance du PlayStation Store révèle la présence d’un personnage important

Attention à ce gigantesque spoiler

Forcément, on se doit de vous mettre en garde contre un énorme spoiler ici à propos de Resident Evil Requiem. Même si le tout sera probablement lâché lors des Game Awards cette semaine, il est naturel de vous prévenir que ce que vous allez lire et voir ici pourra gâcher votre surprise. Si vous ne voulez rien savoir, fermez vite cette fênetre.

Pour celles et ceux qui s’en fichent, ou qui veulent savoir cela dès maintenant, sachez que vous devez cette fuite au PlayStation Store. La page du jeu a été actualisée sur la boutique en ligne de Sony, avec un nouveau key art sur lequel on peut toujours voir Grace, protagoniste de cet épisode… mais pas que.

Comme vous pouvez le voir plus bas, on peut aussi remarquer la présence de Leon S. Kennedy, ce qui ne sera une surprise pour personne. La présence du personnage est mentionnée dans de nombreuses rumeurs depuis des mois, et même si Capcom a tenté de se la jouer candide à ce sujet, il était difficile de faire croire au public que l’un des personnages emblématiques de la saga serait absent ici. On ne voit pour l’instant que son profil, mais il est facile de voir que l’on est ici en face un Leon un peu plus âgé, ce qui va de pair avec la temporalité de cet épisode. À moins que le jeu nous présente deux histoires distinctes sur plusieurs années, évidemment.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.