Le producteur de Resident Evil Requiem revient sur les rumeurs qui entourent le jeu et de la frustration qu’elles engendrent

Ne prenez pas pour acquis tout ce que les insiders avancent

Les rumeurs autour de Resident Evil Requiem sont nombreuses et laissent miroiter l’apparition de certains personnages dans cet épisode, comme Léon, chose qui n’est à ce jour pas confirmée. Et puisque Capcom n’a toujours pas montré ce personnage en action, alors qu’il n’a jamais confirmé sa présence (au contraire), certains fans perdent patience. Une situation qui embête le producteur du jeu, étant donné que Capcom n’a jamais rien promis de ce que les rumeurs avancent (interview en provenance de TheGamer) :

« Parfois, je discute avec des gens et ils font comme si les spéculations et les rumeurs étaient déjà confirmées, et ils commencent à parler sur cette base. J’aimerais que tout le monde se souvienne : calmons-nous un peu ; ce que nous vous avons montré jusqu’à présent est tout ce que nous pouvons dire. Les gens sont frustrés, car même si nous n’avions rien promis, les rumeurs et les théories étaient telles qu’elles étaient largement acceptées. »

Il évoque par exemple le cas du mystérieux personnage encapuchonné que l’on a pu voir dans une précédente bande-annonce, et dont l’identité fait l’objet de nombreuses rumeurs et affirmations erronées :

« Tout le monde est convaincu que la silhouette encapuchonnée doit être un personnage connu qui va effectuer son retour, et certains spéculent qu’il s’agit forcément de telle ou telle personne. Mais nous ne voulons pas toujours nous reposer sur des comebacks surprises comme ça. La personne encapuchonnée est un nouveau personnage, nous le confirmerons. Dans ce cas précis, il s’agit d’un personnage nouvellement créé pour cette intrigue, donc c’est un détail encore inconnu, mais j’espère que cela contextualise notre approche de l’histoire du jeu. »

Une manière de ne pas créer de faux espoirs et de tempérer les attentes envers celles et ceux qui s’attendent à beaucoup de fan service pour cet épisode, alors que Capcom dit vouloir faire en sorte que Requiem soit très accessibles aux nouveaux venus.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2