Resident Evil Requiem : Un mini-jeu arrive en mai et un DLC scénarisé est officiellement en préparation

Le requiem parti pour se prolonger

Voilà une habitude à laquelle Resident Evil Requiem ne va pas déroger. Tout comme Village et Biohazard, le neuvième opus va bénéficier de contenu additionnel post-lancement. C’est Koshi Nakanishi, réalisateur du jeu, qui a dévoilé quelques détails au cours d’une petite capsule publiée sur les réseaux officiels de Resident Evil.

D’abord, Nakanishi commence léger, en déclarant que le mode Photo arrive bientôt. Un ajout toujours aussi apprécié et qui a complètement sa place dans un jeu aussi beau où presque chaque détour de couloir de Rhodes Hill est un plan à immortaliser. Ensuite, on apprend qu’un mini-jeu va débarquer en mai.

On aurait tout de suite envie de dire qu’il s’agirait du fameux mode « Mercenaires » de la saga, dans lequel il faut réaliser le score le plus haut possible en tuant des zombies. Mais peut-être que la chose n’aurait pas été présentée comme tel s’il était bien question de cela. À voir, donc.

En revanche, ce qui est sûr, c’est qu’un DLC solo est en préparation. Dévoilée non sans humour par le réalisateur, cette extension se chargera de nous faire « explorer plus en profondeur » les événements de ce neuvième épisode. Quiconque a vu la fin du jeu a certainement déjà des pistes en tête sur qui, quoi, et où, mais comme le dit Nakanishi, il va falloir être patient avant d’en savoir plus.

Resident Evil Requiem est disponible sur PC (via Steam et Epic) PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu pour en savoir plus sur le jeu.