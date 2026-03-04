Resident Evil Requiem enregistre un sacré lancement avec déjà 5 millions de jeux vendus

En route pour devenir l’épisode le plus vendu ?

Capcom est aujourd’hui tout fier de nous dire qu’il n’aura même pas fallu une semaine pour que Resident Evil Requiem dépasse les 5 millions d’unités vendues. On savait que le titre avait atterri dans pas mal de listes de souhaits, et il a donc su transformer l’essai avec un lancement assez historique pour la saga.

Si l’on remonte en arrière, Resident Evil Village, dernier opus canonique avant Requiem, avait mis 5 longs mois pour atteindre ce chiffre. Resident Evil 4 Remake avait quant à lui passé le cap des 3 millions de ventes en 2 jours. Capcom ne parle pas ici du plus gros lancement pour la saga, mais il a tout pour le devenir. Le succès d’estime que le jeu emporte sur les différents sites comme Metacritic lui permettra d’avoir une très belle carrière, sans doute en dépassant largement les 10 millions de ventes à terme afin de se positionner comme l’un des épisodes les mieux vendus de la saga. Celle-ci a donc encore de beaux jours devant elle.

Resident Evil Requiem est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Resident Evil Requiem.