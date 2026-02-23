Resident Evil Requiem sort cette semaine, où le trouver au meilleur prix ?

C’est un grand événement qui se prépare pour les fans de la saga Resident Evil, puisque Resident Evil Requiem va enfin nous donner quelques réponses sur le sort de certains personnages cultes de la licence. Le retour de Leon est particulièrement attendu au tournant, tandis que l’on a hâte de découvrir Grace et ses mésaventures. Si vous n’avez pas encore précommandé votre exemplaire du jeu, vous avez encore quelques jours pour espérer l’avoir dès sa sortie et découvrir tout cela dès le 27 février, en même temps que tout le monde, ou presque. Voici où précommander Resident Evil Requiem au meilleur prix.

resident eil requiem

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
Date de sortie : 27/02/2026

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

