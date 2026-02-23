Où acheter Resident Evil Requiem au prix le plus bas ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci-dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Resident Evil Requiem est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Là où les stocks sont encore disponibles (contrairement à un Leclerc ou Amazon par exemple), on peut voir qu’il est possible d’acheter le jeu à 59,99 € en passant chez Cultura, ce qui est tout de même une réduction de 20 € sur le prix de base conseillé. Il s’agit ici de l’édition standard du jeu.

Pour ce qui est de l’édition Deluxe du jeu, qui est affichée à 94,99 €, il en reste encore quelques exemplaires du côté de chez Amazon, mais uniquement sur Xbox Series et Switch 2. Pour ce prix, vous aurez droit à un steelbook ainsi qu’à du contenu dématérialisé, à savoir :

5 tenues pour les deux personnages

4 skins d’armes

Un pack audio

Des documents in-game

Des porte-bonheurs

Des filtres d’écran

Où trouver la manette Switch 2 Resident Evil Requiem au meilleur prix ?

Si vous jouez sur Nintendo Switch 2, vous pourrez personnaliser encore un peu plus votre expérience avec une manette spéciale aux couleurs de Resident Evil Requiem. Ici, pas de concurrence, Nintendo oblige, puisque l’on retrouve la manette au même prix partout sur le net, à savoir 89,99 €.

Sachez également que des amiibo sont prévus, à l’effigie de Grace et de Leon. Ces deux figurines ne seront cependant pas disponibles dès le lancement, puisqu’elles n’arriveront que durant l’été 2026.

Resident Evil Requiem sera disponible dès le 27 février sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur Nintendo Switch 2. Pour en savoir plus sur le jeu, on vous redirige vers notre aperçu de Resident Evil Requiem ainsi que notre premier essai sur la version Switch 2 du titre de Capcom.