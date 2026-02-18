Resident Evil Requiem : Des copies sont déjà dans la nature, gare aux fuites

Masquez-vous les yeux pendant une petite dizaine de jours

Des exemplaires de Resident Evil Requiem seraient d’ores et déjà entre les mains de certaines personnes, du moins si l’on en croit Dusk Golem, lui-même habitué à être à l’origine de nombreuses fuites (le voir nous mettre en garde à ce sujet semble donc plutôt ironique). Autant vous dire que si rien n’est encore apparu sur le net, ce n’est qu’une question de jours, voire d’heures, avant que des spoilers massifs inondent les réseaux sociaux et YouTube. Et même si l’IA générative peut maintenant tout à fait créer de faux spoilers, mieux vaut être prudent.

Vous connaissez maintenant la chanson. À chaque sortie événement, il vaut mieux prendre toutes les précautions possibles pour éviter de se faire gâcher quelques surprises, et cela passe notamment par le fait de masquer certains mots-clés sur les réseaux sociaux, tout en évitant de faire des recherches associées au jeu sur YouTube afin que ce dernier ne vous recommande pas par inadvertance quelques spoilers.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Pour en savoir un peu plus sur cet épisode, n’hésitez pas à consulter notre récent aperçu.