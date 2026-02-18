Resident Evil Requiem : Des copies sont déjà dans la nature, gare aux fuites

La sortie événement du mois n’est autre que Resident Evil Requiem, un épisode attendu de pied ferme par les fans de la saga qui veulent découvrir ce qu’il va advenir de Leon (et Grace, dans une moindre mesure). L’excitation est à son comble, mais tout pourrait être gâché par quelques petits malins qui arrivent à se procurer le jeu en avance et qui postent le contenu du jeu sans vergogne.

Jaquette de Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 27/02/2026

