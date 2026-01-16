Resident Evil Requiem : Gameplay, difficulté, images inédites, retour sur les infos du dernier Resident Evil Showcase

Leon ou Grace, ça va saigner

Depuis l’annonce de la présence de Leon S. Kennedy dans Resident Evil Requiem, l’accent a déjà longuement été mis sur la dualité de l’expérience entre un gameplay plus action pour le vétéran, et un climat bien plus anxiogène via les séquences menées par Grace. La démonstration de cet écart est d’ailleurs de nouveau faite via des images tirées du jeu.

Leon dispose cette fois d’une hachette qu’il peut utiliser pour parer, et dont l’efficacité doit être régulièrement contrôlée en affûtant la lame. Sa palette de coups et de finish move est encore plus fournie que dans Resident Evil 4, et il peut ramasser certaines armes lâchées par des zombies, dont la fameuse tronçonneuse déjà aperçue. Du côté de Grace, autre ambiance donc, où les munitions seront rares et les possibilités seront plus restreintes. La stratégie ici s’articulera plutôt sur le fait d’affronter ou non tel ou tel ennemi en fonction des conditions.

Notez quand même que, hormis le 9mm en sa possession, la jeune femme mettra aussi la main sur un revolver extrêmement puissant, le Requiem, parfait pour se sortir de situations compliquées. Mais là encore, les balles seront précieuses. Aussi, nouveauté liée au craft, il sera nécessaire de récupérer du sang d’infecté pour créer certains objets. Côté zombies, on nous informe que ceux que nous rencontrerons ici adopteront des comportements gardés de leur vie humaine, et que les observer attentivement pourrait bien nous servir à trouver plus facilement comment s’en débarrasser.

Modes de difficultés et rappel d’infos

Parlons à présent des différentes difficultés embarquées pour ce Resident Evil Requiem. Les âmes sensibles auront la joie de voir qu’une sorte de mode Histoire est prévu afin de traverser l’aventure avec un minimum de tension. On disposera en plus de ça d’un mode de visée assistée. Sinon, il y aura le mode Standard (Moderne), rééquilibrant le challenge, et surtout le mode Standard (Classique) destiné aux fans de la première heure, où les sauvegardes manuelles avec Grace nécessiteront des rubans encreurs, de même que les sauvegardes automatiques seront limitées.

Pour terminer, nous avons eu droit à un tout petit point lore. Car si dualité du gameplay il y a, l’intrigue, elle, est partagée. Et à ce sujet, le réalisateur Koshi Nakanishi a dit quelques mots sur le background de Leon, que l’on retrouve chronologiquement à la suite des événements de Resident Evil 6. Il lutte donc toujours contre le bioterrorisme sous la fonction d’agent D.S.O., et on nous promet que les événements de Requiem vont le pousser dans ses retranchements.

Nous arrivons au terme de ce que l’on a pu noter d’intéressant au sujet de la petite présentation, et il faut bien reconnaître que ce fut un peu léger même si ce neuvième épisode continue de donner envie. On vous passera les différentes éditions, la manette Switch 2 et l’annonce d’un amiibo dont nous vous avons déjà parlé précédemment, tout comme les rappels de l’arrivée sur Switch 2 le 27 février des trois derniers épisodes numérotés de la saga ou encore de la disponibilité Day One via la plateforme de jeu en cloud GeForce NOW.

Resident Evil Requiem débarquera le 27 février sur PC (via Steam), PlayStation 5, Xbox Series, et Switch 2.