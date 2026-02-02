Resident Evil Requiem : Capcom publie un court-métrage centré sur la chute de Raccoon City

Ces monstres bien humains

Avec ce court-métrage de Resident Evil Requiem, Capcom veut faire fondre votre petit coeur en vous narrant l’histoire tragique d’une mère et de sa fille, qui vivaient une vie idyllique avant la diffusion du virus et la chute de Raccoon City.

Portée par l’interprétation de Maika Monroe, vue dans pas mal de films d’horreur dernièrement (Longlegs, It Follows…), cette vidéo cherche évidemment à nous montrer l’horreur absolue causée par ces événements auprès des habitants de la ville (plutôt que de se concentrer sur des gens qui savent bien se défendre), tout en mettant en avant l’aspect « humain » des infectés que vous vous amuserez à trucider avec Léon (et dans une moindre mesure Grace) dans le prochain opus.

C’est d’ailleurs sur cet aspect que Capcom a insisté lors de sa dernière présentation du jeu, en montrant les restes d’humanité qu’il peut y avoir chez ceux qui chercheront à vous croquer, et ce court-métrage va exactement dans ce sens.

Resident Evil Requiem sortira le 27 février 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Pour en savoir un peu plus sur cet épisode, n’éhsitez pas à consulter notre récent aperçu.