Le prochain Resident Evil a été confirmé, c’est Koshi Nakanishi (Resident Evil 7) qui sera aux commandes

Voilà des mois que l’on entend parler de Resident Evil 9 avec des pistes et des rumeurs plus ou moins sérieuses. Capcom n’a cependant jamais pris la parole à ce sujet et on ignore toujours ce que l’éditeur prépare pour le futur de la série, du moins jusqu’à son dernier Capcom Next, qui a permis de confirmer deux choses : un nouvel épisode est en développement, et celui qui est aux manettes est un habitué de la licence.