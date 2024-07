Le portage iOS de Resident Evil 7 serait lui aussi un gros flop avec moins de 2 000 ventes

Prime Day : Final Fantasy XVI est à son prix le plus bas chez Amazon avec un steelbook en plus

Prime Day : Final Fantasy XVI est à son prix le plus bas chez Amazon avec un steelbook en plus

Le slasher The Casting of Frank Stone viendra nous terrifier à la rentrée

Le slasher The Casting of Frank Stone viendra nous terrifier à la rentrée

Gamescom : L’édition 2024 promet d’être la plus massive avec plus d’exposants que jamais dont Xbox, Ubisoft, EA et d’autres

Gamescom : L’édition 2024 promet d’être la plus massive avec plus d’exposants que jamais dont Xbox, Ubisoft, EA et d’autres

Neverness to Everness : Le studio derrière Tower of Fantasy revient avec un RPG open-world free-to-play urbain et coloré

Neverness to Everness : Le studio derrière Tower of Fantasy revient avec un RPG open-world free-to-play urbain et coloré

Baldur’s Gate 3 : Le patch 7 entre en bêta et Larian continue de travailler sur le crossplay et le mode photo

Baldur’s Gate 3 : Le patch 7 entre en bêta et Larian continue de travailler sur le crossplay et le mode photo