Planet of Lana II: Children of the Leaf prévoit sa sortie le 5 mars, une démo arrive le 11 février
1 commentaire
Le superbe et poétique Planet of Lana a planté une graine suffisamment prometteuse pour voir son univers poursuivi dans un Planet of Lana II: Children of the Leaf. Un titre symbole d’une ambition rehaussée par l’équipe de développement de chez Wishfully, et dont nos premières impressions à la Gamescom 2025 fut très agréables. Et tandis que nous n’étions pas forcément prêts à voir débarquer la suite dans la première moitié de 2026, c’est finalement début mars que l’aventure reprendra.
Une suite qui s’annonce plus ambitieuse
Deuxième épisode d’un digne représentant du genre cinematic platformer, Planet of Lana II: Children of the Leaf se fait attendre par celles et ceux charmés par la proposition du premier. Plus de mécaniques de gameplay, un univers toujours aussi beau, si ce n’est davantage, ou encore une dynamique entre Lana et Mui renouvelée, voici tout ce que l’on peut attendre de cette suite, et nous en sommes témoins à l’occasion d’un nouveau trailer annonçant la date de sortie.
Rappelons qu’on nous promet même carrément une durée de vie doublée par rapport au premier jeu, une exploration encore plus poussée, notamment illustrée par la possibilité de nager et de plonger sous l’eau, ainsi que de nouveaux personnages et ennemis. Et si tout cela vous est alléchant, vous serez ravi d’apprendre qu’une démo sera disponible le 11 février sur toutes les plateformes, sauf les Switch, pour lesquelles ladite démo arrivera un peu plus tard.
Planet of Lana II: Children of the Leaf atterrira donc le 5 mars sur PC (via Steam et Microsoft Store), PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One et Switch.
