Remothered: Broken Porcelain nous montre en vidéo les dangers de l’auberge Ashmann

Il devait arriver cet été mais lui aussi a subi les perturbations causées par l’épidémie de COVID-19, Remothered: Broken Porcelain a été contraint il y a un mois de voir sa date de disponibilité repoussée à octobre. Ainsi, Modus Games, l’éditeur du jeu, nous fait part d’un trailer afin de préserver la tension auprès des joueurs désireux de mettre la main sur la suite de Remothered: Tormented Fathers développée par Stormind Games.

Des allures d’auberge rouge

Nous y suivons toujours la jeune Jennifer, devenue piégée au sein de la sordide auberge Ashmann à laquelle elle a été assignée en tant que gardienne. La courte vidéo, centrée sur l’établissement, ne peut que nous inquiéter devant l’atmosphère qu’il dégage.

Sans surprise, bon nombre de sombres mystères attendent d’être découverts au sein de l’auberge Ashmann, si tant est que vous arriviez à survivre au milieu de ses inquiétants occupants. Ces mystères amèneront d’ailleurs Rosemary à s’aventurer sur les lieux, dans le but de poursuivre ses investigations entamées durant le premier épisode.

Se déplacer en toute discrétion, utiliser l’environnement à votre avantage, ou encore résoudre des casse-têtes rythmeront votre sinistre séjour, entre fuite pour sa survie et investigations pour révéler la vérité sur les événements de l’auberge.

Le survival-horror Remothered: Broken Porcelain, est attendu dès le 20 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam.