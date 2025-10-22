Remedy (Alan Wake, Control) perd son PDG, Tero Virtala est remplacé après avoir passé 9 ans à ce poste

Des changements au Bureau

Il y a du grabuge chez Remedy, puisque le studio annonce que Tero Virtala n’est désormais plus PDG de l’entreprise. Après avoir passé neuf années à ce poste, il cède sa place dès aujourd’hui, et un PDG par intérim a déjà été trouvé. Il s’agit de Markus Mäki, qui est présent dans le comité de direction depuis 1995 et président du conseil d’administration. Il sera quant à lui remplacé par Henri Österlund dans ce rôle. Le nouveau PDG a dressé un mot à son prédécesseur :

« Je tiens à remercier Tero Virtala pour sa contribution significative à la gestion de Remedy depuis 2016. Je remercie personnellement Tero pour sa bonne collaboration et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Virtala restera au sein du studio le temps d’assurer « une bonne transition ». Difficile de ne pas mettre en lien ce départ et l’échec de FBC: Firebreak, qui a déjà coûté beaucoup d’argent à l’entreprise. Le jeu n’a pas réussi ses objectifs, et même si le studio semble toujours engagé à apporter des mises à jour, on voit mal comment le jeu pourrait redresser la barre.