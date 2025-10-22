Remedy (Alan Wake, Control) perd son PDG, Tero Virtala est remplacé après avoir passé 9 ans à ce poste
Rédigé par Jordan
Alan Wake 2 est un jeu qui n’a pas connu un succès immédiat, mais le studio commence maintenant à rentrer dans ses frais. Et avec un nouveau Control à l’horizon, tout sembler rouler pour Remedy, jusqu’à ce que FBC: Firebreak vienne mettre en péril les bons résultats du studio. L’échec de ce jeu multijoueur parait difficilement rattrapable aujourd’hui, et c’est peut-être à cause de cela que le studio change aujourd’hui de PDG.
Des changements au Bureau
Il y a du grabuge chez Remedy, puisque le studio annonce que Tero Virtala n’est désormais plus PDG de l’entreprise. Après avoir passé neuf années à ce poste, il cède sa place dès aujourd’hui, et un PDG par intérim a déjà été trouvé. Il s’agit de Markus Mäki, qui est présent dans le comité de direction depuis 1995 et président du conseil d’administration. Il sera quant à lui remplacé par Henri Österlund dans ce rôle. Le nouveau PDG a dressé un mot à son prédécesseur :
« Je tiens à remercier Tero Virtala pour sa contribution significative à la gestion de Remedy depuis 2016. Je remercie personnellement Tero pour sa bonne collaboration et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. »
Virtala restera au sein du studio le temps d’assurer « une bonne transition ». Difficile de ne pas mettre en lien ce départ et l’échec de FBC: Firebreak, qui a déjà coûté beaucoup d’argent à l’entreprise. Le jeu n’a pas réussi ses objectifs, et même si le studio semble toujours engagé à apporter des mises à jour, on voit mal comment le jeu pourrait redresser la barre.
