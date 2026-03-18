FBC Firebreak baisse définitivement son prix et offre deux Pass Ami pour tout achat

Un achat pour trois personnes

Pour rameuter le public, Remedy a d’abord décidé de baisser définitivement le prix de FBC Firebreak pour le fixer à 19,99 €, avec une réduction temporaire qui permet même de l’acheter pour 15,99 € en ce moment sur Steam. Cela fait suite à une mise à jour majeure pour le titre, qui modifie certaines arènes tout en améliorant l’expérience et l’équilibrage, et qui introduit notamment le système de Pass Ami.

Si vous avez déjà joué à Split Fiction, pour ne citer qu’un exemple, vous savez sans doute comment cela fonctionne : pour l’achat du jeu, vous pouvez envoyer un Pass Ami à n’importe qui afin que cette personne puisse jouer à vos côtés, sans besoin d’acheter le titre de son côté. Et puisque FBC Firebreak est un jeu qui se joue principalement à 3, ce n’est pas un Pass Ami qui est offert, mais deux. Les personnes qui en bénéficient ne pourront jouer au titre que si l’acheteur est lui aussi de la partie.

Un moyen efficace de repeupler les serveurs du jeu, et à l’heure où le titre peine à dépasser un pic de 66 connexions simultanées sur Steam, c’est peut-être la manœuvre de la dernière chance.

FBC Firebreak est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.