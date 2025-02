Relic Entertainment (Company of Heroes) fait le point sur son avenir après sa séparation avec SEGA

De plus petits jeux et des remasters devraient arriver

Presqu’un an après sa séparation avec SEGA, Relic Entertainment a eu le temps de bien penser à son avenir. Son plan s’articule en trois axes, à commencer par le support de ses jeux déjà sortis, dont Company of Heroes 3, qui continueront à recevoir des mises à jour pour améliorer l’expérience.

Par la suite, le groupe entend bien développer d’autres jeux stratégiques du même genre, et ce seront ici les seuls gros projets du studio. Relic va néanmoins se permettre quelques écarts sur d’autres genres, mais avec de plus petites productions :

« Reconnaissant le pouvoir de la créativité et de l’innovation, Relic poursuivra activement le développement et l’édition de jeux internes de plus petite envergure, tout en continuant à développer les titres de stratégie plus vastes et complexes pour lesquels le studio est réputé. Cela permettra au studio d’explorer de nouveaux genres et de nouvelles expériences de jeu et de continuer à favoriser une culture d’expérimentation et d’expression artistique. »

Mais pour se refaire une santé sans trop de risques, le dernier axe choisi est celui des remasters et des remakes. Sans dire quels jeux pourraient être concernés, Relic entend bien faire revenir sur le devant de la scène certains de ses anciens jeux, histoire de capter une nouvelle audience tout en rameutant les fans assez facilement. Et malgré tous les licenciements survenus au sein du studio, le PDG Justin Dowdeswell veut montrer que le plus difficile est passé :

« Ce nouveau chapitre marque une étape importante pour nous. En étant indépendants et en nous concentrant sur nos points forts, nous sommes confiants dans notre capacité à proposer des jeux innovants et de haute qualité qui trouveront un écho auprès des joueurs du monde entier. L’avenir de Relic Entertainment est prometteur et nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure. »

C’est bien tout le mal que l’on souhaite à l’équipe restante, en attendant de voir plus concrètement sur quoi Relic va plancher au cours des prochaines années.