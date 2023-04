Company of Heroes 3 : Le RTS militaire arrivera le 30 mai sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S

Des éditions physiques et numériques au programme

En plus de retrouver l’ensemble du contenu solo et multijoueur déjà présent sur PC, cette version du titre intègrera une interface utilisateur repensée ainsi que la prise en charge complète des manettes « afin d’assurer une expérience amusante et immersive pour tous. »

Notez que les développeurs ont également profité de l’occasion pour y inclure une fonctionnalité de Pause Tactique. Selon eux, « en gelant l’action, les joueurs qui choisissent d’utiliser la Pause Tactique pourront coordonner toutes leurs actions en même temps, en réfléchissant à chaque mouvement en détail sans la pression de devoir tout faire en temps réel. »

Rendez-vous fin mai pour découvrir ce que vaut Company of Heroes 3: Console Edition sur les plateformes les plus récentes de Sony et de Microsoft.