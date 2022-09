Company of Heroes 3 : Nous l’avons vu, ce qu’il faut savoir sur le troisième volet de la franchise

Plus de 9 ans après le second volet, Company of Heroes 3 arrive enfin. Il était même présent et jouable à la Gamescom 2022. L’occasion de revoir une licence orientée stratégie qui fût en pleine forme jadis. Nous l’avons vu très rapidement, et voici ce qu’il faut retenir de ce troisième volet.

Sur les traces du premier, avec un peu plus de verticalité

Dans l’idée, Company of Heroes 3 marchera clairement sur les traces du premier jeu de la franchise. Autrement dit, on devrait retrouver l’esprit du premier opus, avec toutefois un peu plus de verticalité sur le level-design. Cela donnera déjà un peu plus de possibilités dans le gameplay, et surtout beaucoup plus de liberté sur les moyens de prendre l’ennemi à revers.

Vous pourrez construire pas mal de bâtiments. Moyennant des ressources que vous pouvez récupérer lors de vos parties, vous aurez la faculté de construire de nouvelles bâtisses. Des postes de commandement, en passant par des infirmeries ou des postes d’artilleries, autant dire que Company of Heroes 3 proposera une belle panoplies d’édifices.

Sur la partie que nous avons pu lancer, il s’agissait de capturer des points de contrôle des mains de l’adversaire, contrôlé par l’ordinateur. Qu’on se le dise, la difficulté sur ce Company of Heroes 3 devrait être particulièrement relevée, et il faudra réellement faire preuve d’abnégation et surtout de maitrise afin d’éviter de se faire déborder par l’IA, assez agressive. Il fallait, sur cette mission, capturer des points d’intérêt ornés d’une étoile, et ainsi faire baisser la jauge adverse pour remporter la partie.

Globalement, Company of Heroes 3 s’annonce exigeant. Notez que les troupes que nous contrôlions avaient évidemment diverses compétences. Celles-ci pouvaient être assez pratiques pour se débarrasser des nombreux ennemis sur la map. Quant à la maniabilité, nous resterons sur du RTS classique, avec la faculté de sélectionner les troupes puis de les faire avancer, ou leur donner des ordres d’attaques spécifiques via les habiletés à votre disposition.

Grosso modo, voici ce qu’il faut savoir sur Company of Heroes 3, qui proposera par ailleurs des maps plus dépaysantes avec l’Afrique du Nord, ou encore l’Italie. La production de Relic Entertainment sortira le 17 novembre prochain sur PC.