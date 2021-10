Company of Heroes 3

Company of Heroes 3 est un jeu de stratégie militaire en temps réel développé par Relic Entertainment et édité par SEGA. Mettant en scène des champs de batailles moins connus de la Seconde Guerre Mondiale prenant place en Méditerranée et en Afrique du Nord, ce nouvel épisode de la série tournant sous Unreal Engine 5 promet de proposer un gameplay profond permettant aux joueurs et aux joueuses de diriger tous les aspects de l'effort de guerre afin d'avoir un maximum de cartes en mains pour remporter la victoire.