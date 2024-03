Sega revend Relic Entertainment et licencie 240 personnes en Europe et chez Creative Assembly

Creative Assembly est la principale victime

240 personnes ont été mises à la porte dans l’ensemble de Sega Europe, et plus particulièrement chez Creative Assembly qui semble particulièrement touché par la mesure. Entre l’annulation de Hyenas et tous les problèmes liés au lancement de Total War: Pharaoh, le studio était malheureusement dans le viseur de l’éditeur japonais, même s’il n’est pas le seul. Des licenciements sont aussi à noter chez Sega HARDLight selon GamesIndustry.biz, qui s’occupait principalement de la section mobile du groupe.

Et Relic Entertainment est aussi concerné dans cette affaire, même si dans son cas, c’est une revente qui a été négociée. Le studio derrière Company of Heroes ne fait plus partie des studios de Sega et va désormais agir en tant qu’indépendant. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que cette équipe parvienne à voguer seules dans ces eaux troubles, afin de ne pas devoir elle aussi se lancer dans quelques licenciements. Puisqu’il a aussi donné vie à Age of Empire IV, peut-être que des contrats avec Microsoft lui permettrait d’assurer son avenir.