Relic Entertainment (Company of Heroes) annonce plus de 40 licenciements suite à sa séparation avec Sega

Selon le producteur, ce sont 41 personnes qui ont été mises à la porte suite à la séparation entre Relic Entertainment et Sega. Un nombre qui n’a pas été confirmé par l’entreprise, mais cette dernière indique sur LinkedIn qu’il y a bien eu des renvois suite à la revente :

« Suite à l’annonce de la semaine dernière selon laquelle Relic deviendrait un studio indépendant, nous avons aujourd’hui une nouvelle difficile. Plus tôt dans la journée, nous avons partagé des détails avec Relicans concernant des licenciements. Laisser partir des gens n’a pas été une décision facile et elle a été prise uniquement dans le but de fournir à Relic les meilleures chances possibles de survivre dans une industrie de plus en plus volatile. Cela ne reflète en aucun cas l’expertise, la passion ou le caractère des employés concernés. »