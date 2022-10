Company of Heroes 3 : Le jeu de stratégie décale sa sortie à 2023

Annoncé en juillet 2021 et attendu initialement pour ce mois de novembre, Company of Heroes 3 va malheureusement prendre un peu de retard. Le jeu de stratégie militaire en temps réel a effectivement besoin d’une période supplémentaire pour peaufiner l’expérience, suffisamment en tout cas pour décaler la sortie à 2023. Patience donc.

L’offensive attendra l’année prochaine

« Nous souhaitons offrir l’expérience de jeu la plus complète et immersive de l’histoire de la licence, et c’est pourquoi nous avons besoin d’un peu de temps supplémentaire pour corriger les bugs, équilibrer et peaufiner le jeu pour assurer aux joueurs et joueuses la meilleure expérience possible au lancement. » peut-on lire dans le communiqué de Justin Dowdeswell, General Manager pour Relic Entertainment.

Un souci de bien faire que l’on ne peut que difficilement reprocher au studio, qui a régulièrement fait appel à la communauté pour améliorer son titre. Depuis l’annonce, les développeurs ont recueilli les retours du public pour ajuster et améliorer plusieurs points, aussi bien sur le plan graphique qu’au niveau des fonctionnalités.

Company of Heroes 3 est désormais prévu sur PC pour le 23 février 2023. Si vous souhaitez en savoir plus, nous avons pu le voir lors de la Gamescom, l’occasion de faire le point sur ce troisième volet.