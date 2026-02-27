RedOctane Games dévoile Stage Tour, un jeu musical qui rend hommage à Guitar Hero et Rock Band
Jordan
Pendant quelques années, l’industrie était dominée par Guitar Hero et Rock Band. La fin des années 2000 a été une période particulièrement riche pour les jeux musicaux de la sorte, avec un public qui raffolait des instruments en plastique hors de prix. La mode s’est cependant essoufflée et ces licences ont disparu avec le temps, au même titre que les studios derrière ces projets. Certains vétérans du genre ont décidé qu’il ne fallait pas encore ranger le genre au placard et se sont réunis sous la bannière de RedOctane Games, qui dévoile aujourd’hui son premier jeu.
Retour sous les projecteurs pour un genre oublié
Lors de l’annonce de la création du studio l’année dernière, des vétérans de la série Guitar Hero nous promettaient que leur jeu allait être annoncé en 2025. Il leur a finalement fallu plus de temps que cela, mais Stage Tour est enfin là.
Un titre dans la pure tradition du genre, qui nous demande de monter notre groupe et d’effectuer des partitions en appuyant sur les bonnes touches au bon moment. Lejeu veut être « une lettre d’amour » envers les jeux de rythme de la sorte, tout en utilisant de nouveaux instruments ainsi que la technologie moderne pour apporter un peu de vent frais.
Le jeu promet pas mal de personnalisation pour les membres qui nous accompagneront, et le studio indique qu’un partenariat avec Gibson est lui aussi dans les cartons. Taylor Berryman, senior manager chez Gibson, déclare :
« Pour toute une génération de joueurs, les jeux de rythme ont transformé la musique, d’un simple divertissement à une véritable passion, inspirant d’innombrables personnes à se mettre aux instruments et à explorer leur créativité. Stage Tour s’inscrit dans la continuité de cette influence. Nous sommes ravis de collaborer avec RedOctane pour réinventer le jeu de rythme et susciter un lien plus profond avec la musique, stimuler la créativité et transmettre un amour durable de la musique aux générations futures. »
Le plus difficile sera maintenant de gérer le lancement, les droits musicaux, et surtout le contenu post-lancement. Une roadmap devrait être partagée avant la sortie pour nous donner une meilleure idée de ce qui est prévu.
Stage Tour est pour le moment uniquement annoncé sur PC, avec une sortie prévue à l’automne.
