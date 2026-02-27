RedOctane Games dévoile Stage Tour, un jeu musical qui rend hommage à Guitar Hero et Rock Band

Retour sous les projecteurs pour un genre oublié

Lors de l’annonce de la création du studio l’année dernière, des vétérans de la série Guitar Hero nous promettaient que leur jeu allait être annoncé en 2025. Il leur a finalement fallu plus de temps que cela, mais Stage Tour est enfin là.

Un titre dans la pure tradition du genre, qui nous demande de monter notre groupe et d’effectuer des partitions en appuyant sur les bonnes touches au bon moment. Lejeu veut être « une lettre d’amour » envers les jeux de rythme de la sorte, tout en utilisant de nouveaux instruments ainsi que la technologie moderne pour apporter un peu de vent frais.

Le jeu promet pas mal de personnalisation pour les membres qui nous accompagneront, et le studio indique qu’un partenariat avec Gibson est lui aussi dans les cartons. Taylor Berryman, senior manager chez Gibson, déclare :

« Pour toute une génération de joueurs, les jeux de rythme ont transformé la musique, d’un simple divertissement à une véritable passion, inspirant d’innombrables personnes à se mettre aux instruments et à explorer leur créativité. Stage Tour s’inscrit dans la continuité de cette influence. Nous sommes ravis de collaborer avec RedOctane pour réinventer le jeu de rythme et susciter un lien plus profond avec la musique, stimuler la créativité et transmettre un amour durable de la musique aux générations futures. »

Le plus difficile sera maintenant de gérer le lancement, les droits musicaux, et surtout le contenu post-lancement. Une roadmap devrait être partagée avant la sortie pour nous donner une meilleure idée de ce qui est prévu.

Stage Tour est pour le moment uniquement annoncé sur PC, avec une sortie prévue à l’automne.