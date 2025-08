RedOctane Games signe le retour d’un nom culte du jeu de rythme, avec d’anciens développeurs ayant travaillé sur Guitar Hero

Une première annonce à venir cette année

La renaissance est pour bientôt, RedOctane Games reprend tout en symbole son nom historique, avec à la baguette Simon Ebejer, ancien directeur de la production sur plusieurs opus de Guitar Hero, à l’époque chez Neversoft. Il a aussi été directeur de Vicarious Visions et vice-président des opérations chez Blizzard.

Et comme nous l’avons évoqué dans le titre, il va être rejoint dans cette aventure par des personnes ayant travaillé sur les licences Guitar Hero et DJ Hero, mais aussi de nouveaux talents et des leaders de communautés de jeux de rythme. Le tout sous la bannière Embracer Freemode, qui accompagne les studios indépendants.

Une équipe qui bénéficiera des conseils de Charles et Kai Huang, tout bonnement les créateurs de Guitar Hero. Une organisation qui correspond à la vision globale du studio : « faire avancer le genre du jeu de rythme en combinant passé et futur ». Une vision confirmée dans la déclaration de Simon Ebejer, effectuée dans le cadre de cette annonce :

« Les jeux de rythme sont bien plus que du gameplay, c’est aussi une question de feeling, de flow et de connexion à la musique ainsi qu’entre les joueurs. RedOctane Games est notre moyen de ramener un genre qui représente tellement de choses pour nous, tout en le propulsant dans de nouvelles et passionnantes directions. »

Un premier projet est en tout cas sur les rails et doit être annoncé plus tard cette année. En attendant, le site officiel de RedOctane Games est désormais accessible.