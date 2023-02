Redfall continue de nous présenter son univers via une nouvelle bande-annonce

Maintenant que la machine médiatique est lancée, Bethesda va s’assurer que personne n’oublie que Redfall sort dans quelques mois. Il faut dire que le jeu est coincé entre les sorties de Star Wars Jedi Survivor, Dead Island 2 et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ce qui lui laisse peu d’espace pour respirer et pour attirer l’attention des curieux. C’est pourquoi l’éditeur multiplie les trailers, avec aujourd’hui une nouvelle présentation de son monde ouvert.

La visite touristique continue

On a l’impression d’avoir déjà les différents coins de cette ville bien trop de fois, mais Bethesda et Arkane en remettent une couche avec une nouvelle bande-annonce qui a le mérite de bien retranscrire l’ambiance lugubre qui va régner au sein de Redfall. Le ville sera plongée en plein cauchemar, où le monde des vampires semble entrer en collision avec le nôtre, ce qui donne l’occasion à l’équipe créative de se lâcher sur quelques bouts de décors.

Rien de très neuf en somme si vous avez déjà suivi les dernières présentations du jeu, mais de quoi nous rappeler que ce monde ouvert sera un terrain de jeu promet un peu de dépaysement.

Redfall sortira le 2 mai prochain sur PC et Xbox Series. Il sera directement compris dans le Xbox Game Pass.